(سابك) تحتفل بتسعة أعوام على إنشاء (جناح البيت الابتكاري) في دافوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفل (سابك)، الشركة الرائدة عالميا في صناعة الكيماويات، قريبا بمرور عقد من الابتكار والاستدامة، حيث يعود جناح البيت الابتكاري (ICEhouse™) الأيقوني للعام التاسع خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في (دافوس) بسويسرا في الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025م.

يحتضن جناح البيت الابتكاري مرة أخرى حوارات بناءة وأنشطة تعاونية، انسجاما مع شعار المنتدى لهذا العام "التعاون من أجل العصر الذكي".

وخلال حفل استقبال لشخصيات عالمية من رجال الأعمال وصناع السياسات، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك): "أصبح جناح البيت الابتكاري رمزاً للنهج الذي تلتزمه (سابك) تجاه الاستدامة. فمن خلال إقامة الشراكات، وتبني أحدث التقنيات المتطورة، والالتزام تجاه قضايا الحياد الكربوني والاقتصاد الدائري، نواصل جهودنا لإحداث التحول في صناعة الكيماويات، وإيجاد القيمة للأجيال الحالية والمستقبلية".

ومن المقرر أن يستضيف الجناح مناقشات وحوارات مع العديد من شركاء (سابك)، ولا سيما "تحالف التأثير العالمي"، وهو مبادرة يقودها الرؤساء التنفيذيون في صناعة الكيماويات، احتضنها المنتدى الاقتصادي العالمي رسميا، وينصب تركيزها على تسريع جهود تطوير التقنيات منخفضة الكربون المستخدمة في إنتاج الكيماويات وفي سلاسل القيمة.

كما ستشارك "منظمة التعاون الرقمي" في هذه المناقشات الهامة، وهي أول منظمة دولية مستقلة في العالم تركز على الاقتصاد الرقمي والتي استفادت من جناح البيت الابتكاري في التواصل مع القادة السياسيين ورجال الأعمال وقادة الثقافة والمجتمع المدني للمساعدة في التوعية وتشكيل التوجهات العالمية والإقليمية والصناعية.

كما يحتضن الجناح الجلسات التي تستضيفها وزارات الاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية في إطار حوار حصري حول القيادة التنفيذية لمعالجة أبرز التداعيات المترتبة على تحقيق أهداف الاستدامة العالمية وتحول الطاقة في الصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.

وفي إطار البرنامج المعتمد للمنتدى، عقدت (سابك) جلسة حوارية بعنوان "الحارس الخفي: دور الكيمياء في أمن الغذاء والمغذيات"، أدارها سعادة المهندس فهد بن مسفر البتار، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك للمغذيات الزراعية)، حيث ركزت على التطورات في صناعة الأسمدة المعززة والمستدامة، وأبرزت نقاط الالتقاء بين صناعات الكيمياء والمغذيات والاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن جناح البيت الابتكاري عبارة عن مبنى نموذجي مصمم لإظهار الإمكانات الجديدة للبناء وفق أنظمة الاقتصاد الدائري للكربون، التي تحد من هدر الطاقة والمواد. وهو يأتي في شكل مبنى مقسم إلى وحدات يُمكن بناؤها وتفكيكها مراراً وتكراراً، ويُشكل مثالاً رائداً للتطبيق الفعلي للاقتصاد الدائري، وهو من تصميم المهندس المعماري ويليام ماكدونو.