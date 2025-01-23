الخليج اليوم .. وزير خارجية سوريا: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إن بلاده تستلهم رؤيتها الجديدة من رؤية السعودية 2030، مشيراً في الوقت ذاته ضمن جلسة في مؤتمر دافوس إلى أن بلاده تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العقوبات المفروضة على سوريا هي التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيرا إلى أن رفعها هو أساس الاستقرار فيها.

وأضاف في كلمة على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، أن على العالم أن يوجه عقوباته لبشار الأسد المتواجد في روسيا.

وقال إن الأوضاع الأمنية في سوريا باتت مقبولة، وإن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب، ولن تدخل في حرب أهلية أو طائفية.