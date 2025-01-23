ترامب يكشف كيفية "عقاب" روسيا ما لم توقف الحرب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء ،على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب الطاحنة الدائرة في أوكرانيا "على الفور"، وإلا فستواجه موسكو رسوما جمركية وعقوبات.

وقال الرئيس الأميركي: "لا أسعى إلى إيذاء روسيا. فأنا أحب الشعب الروسي، وكانت علاقتي بالرئيس بوتين جيدة للغاية دومًا ــ وهذا على الرغم من خدعة اليسار الراديكالي التي تروج لها روسيا. ولا ينبغي لنا أن ننسى أبدًا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، وخسرنا ما يقرب من 60 مليون إنسان في هذه العملية".

وأضاف ترامب: "بعد كل هذا، سأقدم لروسيا، التي يعاني اقتصادها من الانهيار، وللرئيس بوتين خدمة كبيرة للغاية. استسلما الآن، وأوقفا هذه الحرب السخيفة! إنها لن تتحسن إلا سوءًا. وإذا لم نبرم "صفقة (...) فلن يكون أمامي خيار آخر سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه روسيا للولايات المتحدة، والعديد من البلدان المشاركة الأخرى. فلنضع حدًا لهذه الحرب، التي لم تكن لتبدأ أبدًا لو كنت رئيسًا!"

وأردف "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة ــ والطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا. لقد حان الوقت لإبرام صفقة. لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح".

