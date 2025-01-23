تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPad Pro جديد خلال العام الجاري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل في مايو الماضي جهازي iPad Pro بشاشات OLED، والآن تشير تقارير جديدة إلى أن الشركة تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro جديد واحد على الأقل خلال هذا العام.

وفقًا لتقرير من المنشور الكوري الجنوبي The Elec، سيحافظ جهاز iPad Pro الجديد على تصميم مشابه لطراز العام الماضي مع تعديلات طفيفة فقط.

كانت أبل قد طرحت في عام 2024 جهازي iPad Pro OLED، أحدهما بشاشة مقاس 11 بوصة مزود ببطارية بسعة 8160 مللي أمبير، والآخر بشاشة مقاس 13 بوصة مع بطارية بسعة 10290 مللي أمبير.

يزعم التقرير أيضًا أن شركة LX Semicon الكورية الجنوبية قد تتولى توفير برامج تشغيل العرض لشاشات OLED الخاصة بجهاز iPad Pro الجديد.

ومن المتوقع أن تبدأ مكونات هذا الجهاز الإنتاج الضخم بحلول أبريل أو مايو المقبلين، ما يشير إلى إمكانية إطلاقه في وقت لاحق من العام.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير سابقة أن أبل تخطط لإطلاق جهازي iPad جديدين يعملان بشريحة A17 Pro. ومن المنتظر أن ينضم إليهما طراز جديد من iPad Air مزود بشريحة M4، مما يعكس تركيز الشركة على تعزيز الأداء والتقنيات في أجهزتها اللوحية القادمة.

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