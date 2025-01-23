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ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي

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ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وهنأ ، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة، وأبلغه خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه معه الخميس رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.
ونقل ولي العهد أيضا خلال مكالمته مع ترامب تهنئة الملك سلمان، وفق بيان للخارجية ، مؤكدا "رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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