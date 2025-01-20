شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بإعادة 8 آلاف جندى فصلوا بسبب رفضهم لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم الاثنين خلال خطاب تنصيبه إن أفراد الخدمة الذين تم فصلهم من الجيش لأنهم رفضوا لقاحات كوفيد-19 سيعادون إلى الخدمة وسيحصلون على أجورهم بأثر رجعى.

وتعهد باتخاذ الإجراء هذا الأسبوع لأن الأعضاء "طردوا ظلماً من جيشنا لاعتراضهم على تفويض لقاح كوفيد".

وأُجبر حوالي 8000 جندي على ترك الخدمة لرفضهم اللقاح خلال تفويض استمر من أغسطس 2021 إلى يناير 2023. وقد استثنى الجيش بعض القضايا الطبية أو الاعتراضات الدينية.

ويمثل العدد المتأثر أقل من 1 في المائة من العسكريين، لكن عمليات الفصل كانت صداعًا سياسيًا لإدارة بايدن والبنتاجون. ورفع بعض هؤلاء الجنود دعوى قضائية لمحاولة البقاء في الخدمة، ووصفوا الأمر بأنه تفويض غير قانوني، وفقا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية.

وأدى منذ قليل دونالد ترامب اليمين الدستورية ، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وتسبب الطقس الجليدى فى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.