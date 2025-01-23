شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الخميس.. الفراخ البيضاء تستقر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس في الأسواق بعد حالة من الارتفاع بحوالي 6 جنيهات تقريباً أمس لتستقر الدواجن فوق 90 جنيها للمستهلكين.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 90 إلي 91 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 99 جنيها إلي 105 جنيهات.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلى 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين لكرتونة البيض عقب إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلي 190 جنيها.



كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.



في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 43 جنيها ، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلي 17 جنيها.