شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025.. اعرف تطورات السوق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025 مستهل تداولات اليوم مع تذبذب سعر الذهب، وفق أحدث البيانات الواردة فى سوق الذهب المحلى والعالمى، وتطورات حركة أعيرة الذهب 24 و 21 وعيار 18 والجنيه الذهب فى أحدث سعر مسجل فى السوق.

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية

استكمل الذهب العالمى ارتفاع لليوم الثالث على التوالى ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر، وذلك فى ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية التى ينوى فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ارتفع سعر الذهب المحلى لليوم الثانى على التوالى وذلك بدعم من استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمى ليقترب من قمته التاريخية الأخيرة، بينما فى المقابل يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الأمر الذى يقلص من مكاسب أسعار الذهب المحلي.

تخطى سعر الذهب العالمى المستوى 2730 دولارا للأونصة ليسجل اعلى مستوى اليوم عند 2758 دولارا للأونصة، ليقترب أكثر من أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2790 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع الذهب المحلى عيار 21 ليتداول عند المستوى 3790 جنيها للجرام حيث يحاول الذهب الخروج من منطقة التداولات العرضية التى سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، واختراق السعر للمستوى 3800 جنيه للجرام يضمن له هذا ويحقق المزيد من المكاسب.