انت الان تتابع حريق غابات جديد في شمال لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 يناير 2025, 6:42 صباحاً

اندلع حريق غابات جديد في شمال لوس أنجلوس أمس، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم في منطقة شهدت مؤخرًا حرائق أخرى مدمرة. وانتشرت النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك وأتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها. وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة التي تقع على بعد نحو 56 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس. وحثت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، كل من هم في المنطقة المتضررة بالحريق الجديد، المعروف باسم "حريق هيوز"، على المغادرة فورًا.

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