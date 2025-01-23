انت الان تتابع السعودية تدين بشدة هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 10:12 مساءً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المملكة في بيانها ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وحذَّرت من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى عودة القتال والفوضى في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ وهو ما يُشكِّل تهديدًا لأمن وسلامة المدنيين الأبرياء، ويُقوِّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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