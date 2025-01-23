شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب.. سر الكيميا بينه وبين الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 23 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، واحد من أهم الفنانين ترك بصمة فنية مميزة بتقديم مجموعة من الأدوار المهمة في السينما والدراما والمسرح، التي مازالت في أذهان الجمهور.



أحمد راتب وعادل إمام



وفي وقت سابق، تحدث الفنان الراحل أحمد راتب خلال لقاء تلفزيوني، عن علاقة بالزعيم عادل إمام قائلا: "الأستاذ عادل بالنسبة لي حب كبير، أنا مش عارف له سبب، من أول ما التقيت بيه حسيت بتقديره ليا وهو حس بتقديري له، وفيه إشعاع بينا فيه حب كبير".



احمد راتب وعادل امام



وأضاف راتب : "أنا مش عارف أتكلم الراجل ده شيء عظيم، هو يعلم أشياء الناس متعلمهاش، وفجأة بيقول على حاجات أنا بس اللي حاسسها، يعني أني أسري وبحب أولادي الناس متعرفوش هو بيبقى عارف لأنه شديد الذكاء، ربنا يخليه لينا ولمصر والعالم العربي".



احمد راتب وعادل امام



وأوضح أنه يعتز بجائزة مهرجان القاهرة السينمائى، الذى حصدها عن دوره فى فيلم "الإرهابى" مع الزعيم عادل إمام، الذى جسد من خلاله شخصية "أمير الجماعة"، لأن هذه الجائزة كانت عن دور تم تمثيله جيدا وأيضا به دور وطنى حقيقى، جسدت فترة الإرهاب الإسود فى تسعينيات القرن الماضى، مؤكدا أنه ضد الإرهاب فى أى مكان.



احمد راتب وعادل امام

أحمد راتب بدأ مسيرته الفنية فى مرحلة الطفولة، حيث كان يمارس التمثيل فى المدرسة، نمت موهبته عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، كانت بدايته بالتلفزيون ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما.