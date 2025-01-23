شكرا لقرائتكم خبر عن هذا سبب إستقالة مسؤول أمني بارز في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;هذه الوثيقة التي يظهر فيها السبب وراء تقديم المقدم رامي رشيد الصباري مدير أمن مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز استقالته. وقال رشد في رسالة له ان السبب وراء ذلك هو عدم إعطاء الشرطة بالاحتياجات المطلوبة التي رفعها لمدير أمن المحافظة . ويحظى رشيد بشعبية جارية في محافظة تعز لما يتمتع به من نزاهة وكفاءة .

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