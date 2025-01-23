البرهان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من داخل مكاتب العمليات الحربية للجيش. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع صوت رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وظهر الرئيس البرهان, وهو يقود العمليات الحربية بتوجيهه القادة بتنفيذ هجمات على مناطق معينة قام بذكرها لهم. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن مقطع قيادة البرهان, للعمليات الحربية يؤكد صدق تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار, والفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش, الذين أكدوا في تصريحات سابقة أن البرهان يقود العمليات بنفسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تأكيداً لما أعلنه عدد من القادة.. شاهد قائد الجيش “البرهان” يقود معارك الخرطوم وبحري وأم درمان بنفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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