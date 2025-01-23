الصحة بالشمالية تدين وتستنكر إستهداف المليشيا المتمردة للمنشآت الحيوية والاستراتيجية

واكدت الوزارة في بيانها الذى أصدرته الاربعاء وتحصلت (سونا) على نسخة منه أن التصرف الذى تقوم به المليشيا المتمردة يجعلها فى قائمة الجماعات الارهابية إذ أن هذا النهج الجبان لاتقوم به الا الجماعات الارهابية والداعمين لها الذين يريدون أن يحدثوا اضرارا فى المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية التى يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة. وعبرت الوزارة فى بيانها عن إدانتها وشجبها لممارسات المليشيا المتمردة وهى تستهدف القطاع الصحي بالولاية الشمالية بشكل مباشر أو غير مباشر بعد إرتكابها لجرائم حرب واضحة المعالم والاركان عقب إستهدافها بمسيرات إنتحارية محطات الكهرباء التحويلية بالولاية اخرها محطة دنقلا يوم الاثنين الماضي مما أدى لانقطاع مستمر فى التيار الكهربائي عن مدينة دنقلا وماجاورها والذى شكل أزمة حادة فى القطاع الصحي خاصة في مراكز غسيل الكلى والمراكز المتخصصة والمستشفيات الكبيرة .