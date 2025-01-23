الصحة بالشمالية تدين وتستنكر إستهداف المليشيا المتمردة للمنشآت الحيوية والاستراتيجية

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أدانت وإستنكرت وزارة الصحة بالولاية الشمالية نهج وأفعال المليشيا الارهابية المتمردة السافر والجبان بأستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمرافق الصحية والمنشآت الحيوية والاستراتيجية بولايات البلاد المختلفة.
واكدت الوزارة في بيانها الذى أصدرته الاربعاء وتحصلت (سونا) على نسخة منه أن التصرف الذى تقوم به المليشيا المتمردة يجعلها فى قائمة الجماعات الارهابية إذ أن هذا النهج الجبان لاتقوم به الا الجماعات الارهابية والداعمين لها الذين يريدون أن يحدثوا اضرارا فى المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية التى يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة. وعبرت الوزارة فى بيانها عن إدانتها وشجبها لممارسات المليشيا المتمردة وهى تستهدف القطاع الصحي بالولاية الشمالية بشكل مباشر أو غير مباشر بعد إرتكابها لجرائم حرب واضحة المعالم والاركان عقب إستهدافها بمسيرات إنتحارية محطات الكهرباء التحويلية بالولاية اخرها محطة دنقلا يوم الاثنين الماضي مما أدى لانقطاع مستمر فى التيار الكهربائي عن مدينة دنقلا وماجاورها والذى شكل أزمة حادة فى القطاع الصحي خاصة في مراكز غسيل الكلى والمراكز المتخصصة والمستشفيات الكبيرة .
واعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة فنية لمتابعة الوضع الصحي فى المرافق الصحية ومراكز غسيل الكلى والمراكز المتخصصة وإتخاذ جملة من التدابير العاجلة والمباشرة لتوفير التيار الكهربائي للمرافق الصحية والعمل على الحد من تداعيات هذه الازمة لاسيما على شريحة المرضى وجددت وزارة الصحة بالشمالية مواصلة جهودها وتعاونها مع الجهات ذات الصلة والشركاء والداعمين لتوفير الكهرباء للاجهزة والمعدات الطبية وتشغيلها لتفادي تعقيدات الازمة ومنع تدهور القطاع الصحي بشكل أكثر.
وثمنت الوزارة مجهودات حكومة الولاية برئاسة الوالى الاستاذ عابدين عوض الله ولجنته الأمنية وكافة الشركاء والداعمين والعاملين في القطاع الصحي ودورهم الكبير في إستعادة التيار الكهربائي كما حيت تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة والأجهزة النظامية الاخرى والمستنفرين والكتائب الاستراتيجية ومايقومون به من عمل أمني كبير لحماية وتأمين الولاية الشمالية من أى إعتداءات سافرة متمنين النصر المؤزر لهم فى معركة الكرامة وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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