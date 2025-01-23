شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قوات الاحتلال تقتحم محيط جامعة الخليل بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال تقتحم محيط جامعة الخليل بالضفة الغربية، وتشن حملة اعتقالات بقرية حارس في سلفيت بالضفة الغربية.



وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.