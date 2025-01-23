شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يحذر إسرائيل من عدم الانسحاب من لبنان بعد مدة الـ 60 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر "حزب الله" اللبناني، مساء الخميس، إسرائيل من البقاء فى لبنان بعد مدة الـ 60 يومًا، مُشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يُنفذ كاملًا وشاملًا.



وفى بيان أصدره الحزب، مساء اليوم /الخميس/، قال إن بعض التسريبات تتحدث عن تأجيل العدو (إسرائيل) لانسحابه، والبقاء مدة أطول فى لبنان، ‏مشيرا إلى أن هذه التسريبات تستدعى من الجميع، وعلى رأسهم السلطة السياسية فى لبنان، الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرّك بفعالية، ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة.



يشار إلى أنه يتعين على الجيش الإسرائيلى الانسحاب من جنوب لبنان بعد 60 يوما من بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والذى يحل يوم الأحد المقبل.



وأكد الحزب أن التحرّكات، يجب أن "تضمن تنفيذ الانسحاب الكامل، ‏وانتشار الجيش اللبناني، حتى آخر شبر من الأراضى اللبنانية، وعودة الأهالى إلى قراهم سريعا، ‏وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج، لإطالة أمد الاحتلال".‏



وذكر أن "أى تجاوز لمهلة الـ60 يوما يُعتبر تجاوزًا فاضحًا للاتفاق، وإمعانًا فى التعدى على السيادة ‏اللبنانية، ودخول الاحتلال فصلًا جديدًا، يستوجب التعاطى معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب، التى كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة، لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال".



وقال الحزب: "إننا فى الوقت الذى سنتابع فيه تطورات الوضع الذى من المفترض أن يُتوج فى الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولا أى إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأى محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذى لا يقبل أية تنازلات". ‏