شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: لن يكون مقبولا أى إخلال فى مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله قال إنه لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وندعو للالتزام الصارم به، وتجاوز مهلة الـ60 يوما انتهاك للاتفاق وتعد على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا على الدولة التعامل معه، والتسريبات عن تأجيل انسحاب الاحتلال تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق.

وأضاف حزب الله أن مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحتلال من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.