جنوب السودان تحظر الفيسبوك ومنصات التواصل الإجتماعي

جنوب السودان بصورة مفاجئة اصدرت حكومة جنوب السودان قرار بحظر تطبيقات الفيسبوك والتيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لمدة 90 يوما ابتداء من منتصف الليل ليوم الأربعاء. ومصادر قالت أن سبب القرار يعود إلى الأحداث الدامية في الجنوب اتجاه المواطنين السودانيين. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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