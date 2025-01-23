مدير الصحة بولاية القضارف يطمئن على سير العمل بالمستشفى الميداني لمنظمة سمارتن بيرس الأمريكية بالولاية

أطمأن د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة و التنمية الإجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف على سير العمل بالمستشفى الميداني لمنظمة سمارتن بيرس الأمريكية بالقضارف والخدمات الطبية التي يقدمها لجمهور المستفيدين بالولاية. جاء ذلك لدى استقباله بمكتبة الاربعاء الطاقم الطبي الجديد للمستشفى برئاسة د. ساشا المدير الطبي الجديد للمستشفى وتعهدت ساشا بمواصلة الخدمات التي يقدمها المستشفى الميداني خلال الفترة المتفق عليها ومواصلة التعاون المشترك إلى جانب إجراء عملية إحلال وابدال سلسة للكوادر العاملة لاتؤثر على الأداء وتواصل برامج التكامل في الخدمات مع المؤسسات الصحية العاملة والاستفادة من الكوادر الموجودة بالولاية في العمل والتدريب. من جهته عبر وزير الصحة المكلف بالولاية عن امتنانه وتقديرة للخدمات الكبيرة التي يقدمها المستشفى والتي خلقت رضا كبيراً من المستفيدين الذين تلقوا الخدمات لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة وأن يمتد التعاون إلى إفتتاح مكتب للمنظمة بالولاية و إدخال خدمات إضافية تساهم في إستقرار الخدمات الموجودة. . سونا

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