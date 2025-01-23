فاجأ مجلس إدارة نادي الهلال السوداني, جمهوره بصفقة وطنية جديدة تم الإعلان عنها اليوم الخميس. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نجح الأزرق, في التعاقد من لاعب خط وسط المريخ, والأهلي شندي, السابق. ووفقاً لما كشفت الصفحة الرسمية لنادي الهلال, فقد وقع اللاعب مصعب كردمان, في صفوف الهلال, بعقد ينتهي في 2029. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن كردمان, يعد من أميز لاعبي الارتكاز بالسودان, لكن الإصابات المتلاحقة أجبرته على فسخ تعاقده مع المريخ بالتراضي. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الهلال يفاجئ جماهيره ويتعاقد من ارتكاز المريخ لمدة 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.