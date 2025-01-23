الفاشر.. مقتل 63 من عناصر “الميليشيا” وتدمير 17 مركبة قتالية في 5 غارات نفذها سلاح الجو اليوم في المحور الشمالي الشرقي

الجيش السوداني - طيران حربي الفرقة الـ6 مشاة في الفاشر التابعة للجيش: – مقتل 63 من عناصر “الميليشيا” وتدمير 17 مركبة قتالية في 5 غارات نفذها سلاح الجو اليوم في المحور الشمالي الشرقي من المدينة

– القوات المسلحة والقوة المشتركة و”القوات المساندة” شنوا هجوماً على “فرع للميليشيا” في المحور الجنوبي الشرقي من الفاشر، أسفر عن مقتل العديد من عناصرها وتدمير 6 مركبات قتالية تابعة لها، مع تشتيت ما تبقى من تجمعاتها

– 9 عناصر من “الميليشيا” سلموا أنفسهم بـ”أسلحة كلاش” للارتكازات الجنوبية في الفاشر الشرق السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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