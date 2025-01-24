شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على من معرض الكتاب: المخرج الذى لا يعرف في السيناريو لديه مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة "السيناريو.. دليل احتراف الدراما" فى الدورة الـ 56 المقامة حاليًا ضمن فعاليات معرض الكتاب بحضور المخرج مجدى أحمد على والكاتب محمد رفيع وأسماء يحيي الطاهر عبد الله، أستاذ المسرح بكلية الآداب في جامعة حلوان.



المخرج مدى أحمد على و الكاتب محمد رفيع خلال الندوة



جانب من الندوة

وقال مجدى أحمد على: "أخرجت روايتين مولانا وعصافير النيل وأول عمل كتبته فى حياتى ضحك ولعب وجد وحب وكان وقتها فى ظاهرة فتوة المنطقة وكان يوجد قصص كثيرة ومن وحى القصص كتبت أول عمل ليا، والمخرج الذى لا يعرف فى السيناريو لديه مشكلة كبيرة والمخرج هو مفسر للسيناريو والداعى للعمل".

وتابع فى حديثه: "أخشى أن أى شخص يكتب سيناريو لأنه لا يوجد فى كتابته موهبة، ولكن كتابة السيناريو عمل مهم ومسئولية كبيرة ولازم يبان فيها الروح لأنه عمل سوف يشاهده ملايين ولازم السيناريست يكون لديه فكر إخراجى للترويج للعمل.

ويتناول كتاب "سيناريو دليل احترافى" الكثير من الموضوعات كنشأة الدراما، والفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية، وكيف نسجل الفكرة، وكيف نرسم الشخصية، ونظريات البناء الدرامي، والتيمات الدرامية العالمية، ومدارس كتابة السيناريو، وتطبيقات عربية وأجنبية، وغيرها الكثير ليكون مرجعا لعشاق الدراما.



مجدي أحمد علي خلال الندوة



ندوة السيناريو دليل احتراف الدراما



