شكرا لمتابعة خبر عن طلاب مبتعثون يروون رحلتهم إلي اليابان وكيف اعتنق زميلهم للإسلام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مجموعة من الطلاب السعوديين المبتعثين إلي اليابان عن رحلتهم الدراسية هناك وكيف كانوا يقدرون ضيافتهم.

وقال علي الدوسري في لقاء مع برنامج ستوديو SBC: ” أنا خريج تقنية معلومات بجامعة تبوك وسافرت كطالب مبتعث في عام 2021، ثم عام2024 ، وهناك تعرفت علي كثير من الطلاب من مختلف الجنسيات”.

كما تحدث سالم الدوسري عن تعريف اليابانيين لثقافة المملكة قائلا: “كطلاب سعوديين مبتعثين، قررنا تقديم القهوة السعودية والتمر في الاستراحة يوميًا للطلاب الأجانب، بدون مقابل مما جعلهم يقدّرون ضيافتنا ويتعرفون على ثقافتنا، لأننا بدأنا نحكي لهم عن القهوة والتمر وتراثنا”.

وتحدث عبدالله وهو طالب ياباني مختص في الاقتصاد، عن الزي السعودي قائلا: “الثوب السعودي جميل جدًا وأُعجبت به كثيرًا، وقد ارتديته لأول مرة قبل أشهر وكنت سعيداً جداً بتجربته”.

وعن اعتناق عبدالله للإسلام، قال الدوسري: “نحن فخورين به، فعندما اعتنق عبدالله الإسلام تواصل مع أهله، وكانت والدته سعيدة وطلبت منه عند عودته أن يخبرها بتعاليم الإسلام وعن المملكة، وقد اندماج في حياتنا وهو الآن يعيش تجربة جديدة ينقل من خلالها صورة إيجابية عن المملكة إلى محيطه في اليابان”.

وقام الطلاب بعمل رحلة لصديقهم عبدالله، قالوا عنها: “بدأنا رحلتنا السياحية في تبوك، ومن ثم انتقلنا إلى حائل، وهناك كان لدينا خطة للعودة لزيارة المطل بعدما كان مغلقًا، وقد استمتعنا بالتنقل بين المدن واكتشاف الأجواء الجميلة والمناطق السياحية في المملكة”.