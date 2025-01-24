شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم وصناع مسلسل سراب بالعرض الحصري للحلقة الأخيرة، ليكون بذلك أول عرض أولى لإنتاج أصلي لـ منصة TOD، حيث أقيم فى إحدى دور العرض فى 6 أكتوبر.

وتألق النجوم على السجادة الحمراء، بحضور خالد النبوي ويسرا اللوزي، أحمد مجدي، نجلاء بدر دياموند أبو عبود وجيهان الشماشرجي، والمخرج أحمد خالد.

حقق مسلسل سراب نجاحا كبيرا مع عرضه على المنصة، وهذا ما شجع القائمين على العمل من إقامة عرض خاص للعمل، ليتمكن نجومه من الاحتفال وسط الجمهور، إذ شاهد أكثر من 75% منهم الحلقات الثلاث الأولى مرة واحدة عند إطلاقها.

مسلسل "سراب" أخذ المشاهدين في رحلة مشوقة بدأت باختطاف طفل، مما كشف أسرارًا خفية ووضع علاقة الشخصيات في اختبار صعب. مع تطور الأحداث، اكتشف الأبطال أن حياتهم التي بدت مستقرة تخفي الكثير من التحديات.



خالد النبوى



احمد مجدى ومحمد كيلاني



نجلاء بدر



يسرا اللوزى



السيناريست هشام هلال والمخرج احمد خالد



احمد مجدي

جيهان الشماشرجي



نجلاء بدر



احمد وفيق