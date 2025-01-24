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خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور

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  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 1/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 2/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 3/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 4/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 5/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 6/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 7/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 8/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 9/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 10/11
  • خالد النبوى وأبطال مسلسل سراب يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة.. صور 11/11

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القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم وصناع مسلسل سراب بالعرض الحصري للحلقة الأخيرة، ليكون بذلك أول عرض أولى لإنتاج أصلي لـ منصة TOD، حيث أقيم فى إحدى دور العرض فى 6 أكتوبر.

وتألق النجوم على السجادة الحمراء، بحضور خالد النبوي ويسرا اللوزي، أحمد مجدي، نجلاء بدر دياموند أبو عبود وجيهان الشماشرجي، والمخرج أحمد خالد.

حقق مسلسل سراب نجاحا كبيرا مع عرضه على المنصة، وهذا ما شجع القائمين على العمل من إقامة عرض خاص للعمل، ليتمكن نجومه من الاحتفال وسط الجمهور، إذ شاهد أكثر من 75% منهم الحلقات الثلاث الأولى مرة واحدة عند إطلاقها.

مسلسل "سراب" أخذ المشاهدين في رحلة مشوقة بدأت باختطاف طفل، مما كشف أسرارًا خفية ووضع علاقة الشخصيات في اختبار صعب. مع تطور الأحداث، اكتشف الأبطال أن حياتهم التي بدت مستقرة تخفي الكثير من التحديات.

خالد النبوى
خالد النبوى

 

احمد مجدى ومحمد كيلاني
احمد مجدى ومحمد كيلاني

 

نجلاء بدر (2)
نجلاء بدر

 

يسرا اللوزى
يسرا اللوزى

 

السيناريست هشام هلال والمخرج احمد خالد
السيناريست هشام هلال والمخرج احمد خالد

 

احمد مجدي
احمد مجدي

 

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

 

نجلاء بدر
نجلاء بدر

 

احمد وفيق
احمد وفيق

 

هانى عادل وزوجته
هانى عادل وزوجته

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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