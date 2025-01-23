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العزم يبارك بيوم القضاء العراقي: الركيزة الأساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة

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العزم يبارك بيوم القضاء العراقي: الركيزة الأساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس التحالف مثنى السامرائي في بيان ورد لت الخليج 365، "نبارك للمؤسسة القضائية العراقية، متمثلة برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وأعضاء المؤسسة الموقرة، بمناسبة يوم القضاء العراقي، حيث تشكل مؤسسة القضاء الركيزة الأساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم تطلعات شعبنا واستقرار وطننا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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