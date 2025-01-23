انت الان تتابع خبر العزم يبارك بيوم القضاء العراقي: الركيزة الأساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس التحالف مثنى السامرائي في بيان ورد لت الخليج 365، "نبارك للمؤسسة القضائية العراقية، متمثلة برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وأعضاء المؤسسة الموقرة، بمناسبة يوم القضاء العراقي، حيث تشكل مؤسسة القضاء الركيزة الأساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم تطلعات شعبنا واستقرار وطننا".