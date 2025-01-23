شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير شائعة يجب الانتباه لها تدل على الإصابة بفيروس hmpv والان مع تفاصيل الخبر

السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق من الأعراض الشائعة لفيروس hmpv، ولكن يجب أن تكون على دراية أيضًا بالأعراض الأقل شهرة بهذا الفيروس، وفقا لموقع healthshots.

ما هو فيروس HMPV؟

فيروس hmpv الرئوي البشري هو فيروس تنفسي من عائلة Paramyxoviridae تم تحديده لأول مرة في عام 2001، ويقول الدكتور أرفيند أجراوال ، المتخصص في الطب الباطني والأمراض المعدية في الهند، إنه يؤثر في المقام الأول على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وينتشر من خلال الرذاذ التنفسي أو الاتصال المباشر أو الأسطح الملوثة.

فيروس hmpv

ويستهدف هذا الفيروس في الغالب الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ولكنه قد يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وغالبًا ما يسبب هذا الفيروس أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد الشائعة ، ولكن في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

ما هي الأعراض الشائعة لفيروس hmpv؟

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الجهاز التنفسي البشري، وقد يؤدي ذلك إلى التهاب مجاري الهواء المؤدية إلى الرئتين، وهو ما يُعرف بالتهاب القصيبات الهوائية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

ما هي الأعراض الأقل شهرة لفيروس hmpv؟

يمكن أن يؤثر فيروس hmpvعلى أجهزة أعضاء مختلفة تتجاوز الجهاز التنفسي، فيمكن أن تؤدي إلى أعراض أقل شهرة لفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري:

1. أعراض العين

قد يؤدي ذلك إلى التهاب الملتحمة، ويمكن أن يؤدي إلى احمرار العينين وحكة ودموع، والتي يمكن أن تندرج ضمن قائمة الأعراض الأقل شهرة لفيروس التهاب الملتحمة البشري، خلال تحليل نُشر في مجلة Clinical Microbiology Reviews في عام 2011، وجد الباحثون أن التهاب الملتحمة تم الإبلاغ عنه من قبل بعض الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الملتحمة البشري، ولكن الحالات كانت قليلة.

2. أعراض الكلى

تحدث إصابة الكلى الحادة عندما تتوقف الكلى فجأة عن تصفية الفضلات من الدم، وأظهرت دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Respiratory Care أن الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس hmpv، فقد يكونون معرضين لخطر الإصابة بإصابة الكلى الحادة، ويبدو أن الخطر يزداد مع تقدم العمر. ومن علاماتها قلة إنتاج البول وتراكم السوائل.

3. أعراض الأمعاء

قد تكون بعض الأعراض الأقل شهرة لفيروس التهاب الكبد الوبائي البشري مرتبطة بالأمعاء. فقد يعاني الأشخاص من الإسهال أو الغثيان أو القيء". خلال دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Pathogens ، تم العثور على ارتباط بين فيروس التهاب الكبد الوبائي البشري والقيء والإسهال.

4. أعراض الدماغ

العلامات العصبية مثل الارتباك والخمول هي أيضًا أعراض أقل شهرة لفيروسhmpv و خلال بحث أجري عام 2023 ونُشر في مجلة Scientific Reports ، وجد الباحثون أن بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و14 عامًا والذين أصيبوا بفيروس التهاب الدماغ والنخاع الشوكي البشري أظهروا علامات خطر، وشملت الأعراض الأقل شهرة لفيروس التهاب الدماغ والنخاع الشوكي البشري تغير الوعي والتشنجات والخمول.

5. أعراض القلب

وفي بعض الأحيان، قد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس التهاب عضلة القلب من التهاب عضلة القلب، مما يؤدي إلى ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب أو فشل القلب، وتشمل أعراض المرض الأكثر شدة ألم الصدر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .