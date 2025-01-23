احذر.. الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب من أعراض زيادة جرعة الكافيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر تجمع القصيم الصحي تنبيهًا هامًا حول مخاطر زيادة جرعة الكافيين، مشيرًا إلى الأعراض التي قد يعاني منها الأشخاص عند استهلاك كميات زائدة من الكافيين.

الأعراض الشائعة لزيادة جرعة الكافيين تشمل:

الأرق والغثيان.

تسارع نبضات القلب.

الصداع والألم في منطقة الصدر.

صعوبة في التنفس.

فقدان التحكم بالعضلات.

الهلوسة.

وفي سياق التوعية، قدم التجمع نصائح بسيطة للتعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين، والتي تشمل:

1. شرب الماء للمساعدة في تقليل تركيز الكافيين في الجسم.

2. ممارسة نشاط خفيف لتحفيز الدورة الدموية.

3. تناول الطعام لتخفيف تأثير الكافيين على المعدة.

وأكد تجمع القصيم الصحي أهمية التوازن في استهلاك الكافيين والالتزام بالكميات الموصى بها للحفاظ على صحة الجسم وتجنب أي آثار جانبية.

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