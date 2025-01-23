شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا تزور المملكة لتعزيز التعاون الثنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، زيارة المملكة يوم الأحد المقبل، برفقة وفد يضم وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.

وترتبط المملكة وإيطاليا بعلاقات وثيقة تعود إلى عام 1932، عندما كانت إيطاليا من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة وفتحت قنصلية في جدة، وفي عام 1933، تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين، ومنذ ذلك الحين، تواصلت الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 إلى نحو 10.796 مليار دولار، حيث تصدر السعودية لإيطاليا سلعًا بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية، بينما تستورد من إيطاليا سلعًا بقيمة 5.875 مليار دولار.

وتعد إيطاليا من أكبر 20 دولة مستثمرة في السعودية، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية تعمل في المملكة.

وتستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” 8 مصانع لمستثمرين إيطاليين بالشراكة مع رجال أعمال سعوديين. كما تشير البيانات إلى وجود 12 مشروعًا مشتركًا ممولًا من الصندوق الصناعي السعودي مع إيطاليا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 99 مليون دولار.