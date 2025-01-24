شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ أميركي يمنع ترامب من تقييد منح الجنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �در قاضٍ أميركي حكماً بمنع الإدارة الأميركية الجديدة من «تقييد منح الجنسية بالولادة»، فيما استنكرت «الأمم المتحدة» قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقييد دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة. واعتبر قاضي المحكمة الجُزئية الأميركية جون كوفنور، الذي أصدر حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحدُّ من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، أن الأمر «مخالف للدستور على نحو صارخ». وأصبح الأمر بالفعل هدفاً لخمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق مدنية ومدّعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، لاعتبارهم أنه ينتهك الدستور الأميركي.

كانت هذه تفاصيل خبر قاضٍ أميركي يمنع ترامب من تقييد منح الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.