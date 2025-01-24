شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شخصية اجتماعية من محاولة اغتيال بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جا الشخصية الاجتماعية من محاولة اغتيال بالضالع نفذتها جماعة مسلحة. وقال مصدر محلي إن الشخصية الاجتماعية عبدالرحمن السنمي تعرض لاطلاق كاد ان يودي بحياته. على صعيد متصل اصدرت شخصيات اجتماعية بيانا نددت فيه بالحادثة. وجاء في البيان:” صادر عن مشائخ وأعيان ومثقفي وأكاديميي ونخب سياسية محافظة الضالع. تتضافر جهود مشائخ وأعيان ومثقفي وأكاديميي محافظة الضالع اليوم في وقفةٍ موحدة للتعبير عن شجبهم واستنكارهم الشديد لواقعة محاولة اغتيال المهندس عبد الرحمن علي حمود السنمي، التي تعرض لها من قبل أفراد لا ضمير لهم ولا مرؤة، أثناء تأديته لواجباته. إن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر، وتستدعي منّا جميعًا أن نرفع صوتنا عاليًا، مناشدين السلطة المحلية والقيادات الأمنية والمجلس الانتقالي ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لضبط الجناة والمشاركة في تحقيق العدالة. نؤكد أن أي تأخير أو تسويف في هذا الشأن لن يُقبل، وستتحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تطرأ بسبب ذلك. إننا نطالب بتحويل الجناة إلى القضاء لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، تكريمًا لكرامة الانسان و لهيبة الدولة وحماية لمكتسبات الثورة و المجتمع. نسأل الله أن يلهمنا جميعًا السداد والتوفيق. والله ولي التوفيق

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