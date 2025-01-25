الامارات | «طريق الأبطال إلى دبي» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى دبي لمتابعة ليلة حافلة بالنزالات العالمية التي تضم نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة الذين يجتمعون في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» التي تقام في «كوكاكولا أرينا»، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي. وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أن عشاق الفنون القتالية المختلطة سيكونون على موعد مع 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً من 13 دولة هي: الإمارات وروسيا وأيرلندا وأميركا والبرازيل، وإنجلترا وأوزبكستان والكويت ومصر، وسورية والسعودية والجزائر والفلبين.

ويبرز إلى الواجهة النزال الرئيس الذي يجمع بين البطل العالمي، الروسي الداغستاني عثمان نورمحمدوف مع المقاتل الأيرلندي بول هيوز.

وفي بقية النزالات يلتقي الإماراتي هادي عمر الحسيني مع الفلبيني رويل باناليس، والأيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميدوف، والأيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والأميركي جونسون مع الروسي نيمكوف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والأوزبكي مرافظال (ميركو) مع الإنجليزي مايك (ليفي)، والأيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والسعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر (دارث) خان.