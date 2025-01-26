شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية مكافحة الحفار على محصول الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

محصول الطماطم واحد من الحاصلات الاستراتيجية الهامة، التي تحتل مكانًا أساسيًا في برنامج الغذاء اليومي لعموم المصريين، ما يوفر قاعدة تسويقية عريضة ومضمونة، وهي المسألة التي تفرض اهتمامًا أكبر على مزارعيها، للوصول للمواصفات القياسية المعمول بها، ومضاعفة معدلات الجودة والإنتاجية بحلول نهاية الموسم.

وأولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول الطماطم، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وتعد الندوة المتأخرة على الطماطم، واحدة من أبرز الإصابات التي تهدد محصول الطماطم، وتشكل تحديًا خاصًا لجموع مزارعيها، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

وسلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول الطماطم بـ"الندوة المتأخرة"، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة، ظهور بقع مائية كبيرة وغير منتظمة، مخضرة وداكنة اللون، ما يقلل من قيمتها التسويقية، وإجمالي الربحية المتوقعة منها.

ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي لموسم 2025، أن الإصابة قد تظهر على منطقة السوق والأوراق والثمار، وعادة ما تتحول هذه البقع المائية إلى اللون البني الداكن، وهو العرض الذي يمكن رصده بسهولة بالعين المجردة.

ونبهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى مظاهر تفاقم الإصابة الناجمة عن الندوة المتأخرة، والتي يترتب عليها ظهور نمو زغبي على الأوراق لتحيط بهذه البقع المائية، وذلك في الأجواء التي يسود فيها الطقس الرطب.

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد ظهور مؤشرات وأعراض الإصابة، وبخاصة في العروة النيلي.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مركبًا كيميائيًا واحدًا، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة الحفار على محصول الطماطم، وفقًا للمقننات الواردة بالجدول التالي: