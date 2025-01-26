شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ عن هنيدى: سعيد بالتعاون معه للمرة الخامسة في "شهادة معاملة أطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود حافظ إنه سعيد بالتعاون مع النجم محمد هنيدى في مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال" للمرة الخامسة لافتًا إلى أنه بينه وبين هنيدى كيميا في العمل إذ يرتاح كل منهما للآخر، وأضاف أنه أيضًا تربطة علاقة صداقة وأخوة مع هنيدى.

هذا ويجسد حافظ بالمسلسل دور وكيل محامى، ولقد بدأ محمود حافظ بالمشاركة في أعمال محمد هنيدي، منذ عام 2017 بفيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، وبدأ الجمهور يتعلق بالثنائي، ليعودا للعمل معًا سويًا في العام الذي يليه فى 2018، بمسلسل "أرض النفاق" وشارك محمود حافظ في فيلم "الأنس والنمس" عام 2021، واستكملا نجاحهما سويًا في فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" 2022، ثم مسرحية "ميوزيكال سكوول" فى 2024.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين ، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

من أبرز علامات محمد هنيدى في الدراما مشاركته في مسلسل البخيل وأنا مع الراحل فريد شوقى بدور مميز خطف الأنظار خلال فترة عرضه. كما اشتهر هنيدي بمسلسل وأنت عامل إيه مع الراحل علاء ولى الدين والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على شاشة التليفزيون المصرى.

في عام 2011 قدم محمد هنيدي مسلسل باسم "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وذلك بعد نجاح فيلم بنفس الاسم حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوي الإيرادات ليعيد تقديم الشخصية في الدراما وتكسب نجاحاً آخر.