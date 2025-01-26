شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأحد 26-1-2025.. أمطار متفاوتة الشدة وأجواء شديدة البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 26 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية، صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الإسكندرية، وبورسعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومدن القناة.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على الإسكندرية وبورسعيد والوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.