الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025 فى الساعات الأولى من تعاملات البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025 فى الساعات الأولى من تعاملات البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 26 يناير 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزى 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى   50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع


ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء
50.37 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء
50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.29 جنيه للشراء

50.39 جنيه للبيع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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