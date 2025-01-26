شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025 فى الساعات الأولى من تعاملات البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 26 يناير 2025 08:00 ص
استقر سعر الدولار خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزى 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء
50.37 جنيه للبيع
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء
50.33 جنيه للبيع.
50.29 جنيه للشراء
50.39 جنيه للبيع
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