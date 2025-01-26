شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 16 متاح للاختبار التجريبي العام.. ما الجديد مقارنة بأندرويد 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 16، الإصدار المرتقب من نظام التشغيل الأكثر انتشارًا عالميًا، يقدم أندرويد 16 تحسينات كبيرة تشمل ضوابط خصوصية أكثر إحكامًا، وميزات جديدة تركز على التصوير، ودعمًا محسّنًا لتغيير حجم التطبيقات، ومع ذلك تبرز ميزة التحديثات الحية كالإضافة الأبرز، حيث تعتبر رد جوجل على ميزة الأنشطة الحية التي قدمتها آبل في iOS 16.

الميزة الرئيسية في أندرويد 16 هي التحديثات الحية، التي تتيح للتطبيقات عرض معلومات مباشرة على شاشة القفل أو في منطقة مخصصة على الشاشة، بأسلوب مشابه لميزة Dynamic Island التي أطلقتها آبل، كما يمكن لتطبيقات توصيل الطعام والتجارة السريعة تقديم تحديثات دقيقة حول الطلبات، كما يمكن لتطبيقات الملاحة مثل خرائط جوجل استخدام التحديثات الحية لتوفير إرشادات الملاحة لحظة بلحظة.

ويتم عرض المعلومات باستخدام أيقونات مخصصة لكل تطبيق، مما يتيح للتطبيقات جعل تجربتها أكثر جاذبية للمستخدمين، على الرغم من أن هذه الميزة جديدة على نظام أندرويد بشكل رسمي، إلا أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف قد طبقت بالفعل وظائف مشابهة، حيث يقدم أندرويد 16 فقط دعما أصليا لها.

وتم توسيع ميزة الرجوع التنبؤي لتشمل وضع التنقل باستخدام الأزرار الثلاثة، بعد أن كانت مقتصرة على التنقل بالإيماءات، كذلك تتيح هذه الميزة معاينة التطبيق أثناء السحب للأعلى مع الاستمرار في التنقل.

ويدعم أندرويد 16 تسجيل الفيديو باستخدام ترميز الفيديو الاحترافي المتقدم، مما يسمح بتسجيل فيديوهات تصل دقتها إلى 8K، كما يدعم تنسيقات HDR10 وHDR10+، بالإضافة إلى جودة RAW، مع إمكانية تسجيل مدخلات متعددة للفيديو.

يتيح أندرويد 16 للمطورين إمكانية توفير تطبيقات تدعم تغيير حجم النوافذ بسهولة، مما يحسن من تجربة الاستخدام على الأجهزة اللوحية والشاشات الكبيرة.

النسخة التجريبية متاحة حاليًا فقط لمستخدمي هواتف بيكسل من خلال تحديث عبر الهواء (OTA)، والأجهزة المدعومة تشمل سلسلة بيكسل 9، وبيكسل 8، وبيكسل 7، وبيكسل 6، بالإضافة إلى بيكسل فولد وبيكسل تابلت.