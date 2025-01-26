شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 26-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 26 يناير 2025 08:00 ص
ننشر سعر الذهب اليوم الاحد في البحرين حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.125 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين
عيار 24 سجل 33.500 دينار
عيار 22 سجل 30.700 دينار
عيار 21 سجل 29.325 دينار
عيار 18 سجل 25.125 دينار
عيار 14 سجل 19.550 دينار
عيار 12 سجل 16.750 دينار
الاونصة سجلت1042.075 دينار
الجنيه الذهب سجل 234.525 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2771.51 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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