انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 4.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2025, 6:38 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 131 كيلومتراً، من منطقة "فينشهافن"، وعلى عمق 207.2 كيلومتر. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزالٌ بقوة 4.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.