شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لطلب بيع رضائى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 09:00 ص

نشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي كل التفاصيل حول طلبات الشهر الشخصى فى البيع الرضائى، وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 تلك الأوراق والمستندات المطلوبة:

1- سند ملكية البائع.

2- كشف رسمى جرد حالى مبينا به تاريخ الحصر لبيان موقف قانون 25 لسنة 92 على عقار التعامل.

3- نموذج 38 ضرائب.

4- ترخيص المبانى فى حالة وجود مبنى مقام بعد سنة 1992.

5- مستندات الصفة والسلطة وما يفيد التأسيس إذا كان أحد أطراف البيع شخصا معنويا.

جدير بالذكر، أن مدة تنفيذ الطلب 24 ساعة فقط.

لتحميل نموذج الطلب... اضغط هنا