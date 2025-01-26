شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لطلب بيع رضائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ ساره وائلالأحد، 26 يناير 2025 09:00 ص
نشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي كل التفاصيل حول طلبات الشهر الشخصى فى البيع الرضائى، وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 تلك الأوراق والمستندات المطلوبة:
1- سند ملكية البائع.
2- كشف رسمى جرد حالى مبينا به تاريخ الحصر لبيان موقف قانون 25 لسنة 92 على عقار التعامل.
3- نموذج 38 ضرائب.
4- ترخيص المبانى فى حالة وجود مبنى مقام بعد سنة 1992.
5- مستندات الصفة والسلطة وما يفيد التأسيس إذا كان أحد أطراف البيع شخصا معنويا.
جدير بالذكر، أن مدة تنفيذ الطلب 24 ساعة فقط.
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