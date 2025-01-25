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ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد

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ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات اليوم الجمعة 24 – 1 – 2025 من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد 2025 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالى :

1 ) منتخب كرواتيا .. 6 نقاط.

2 ) منتخب مصر .. 6 نقاط.

3 ) منتخب إيسلندا .. 6 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة 

أيسلندا × الأرجنتين – 4 ونصف عصرا

مصر × كاب فيردي – 7 مساءً

كرواتيا × سلوفينيا – 9 ونصف مساءً

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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