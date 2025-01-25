شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات اليوم الجمعة 24 – 1 – 2025 من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد 2025 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى. ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالى : ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالى : 1 ) منتخب كرواتيا .. 6 نقاط. 2 ) منتخب مصر .. 6 نقاط. 3 ) منتخب إيسلندا .. 6 نقاط مواعيد مباريات الجولة الأخيرة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة أيسلندا × الأرجنتين – 4 ونصف عصرا مصر × كاب فيردي – 7 مساءً كرواتيا × سلوفينيا – 9 ونصف مساءً

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