شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات اليوم الجمعة 24 – 1 – 2025 من الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد 2025 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالى :
1 ) منتخب كرواتيا .. 6 نقاط.
2 ) منتخب مصر .. 6 نقاط.
3 ) منتخب إيسلندا .. 6 نقاطمواعيد مباريات الجولة الأخيرة
أيسلندا × الأرجنتين – 4 ونصف عصرا
مصر × كاب فيردي – 7 مساءً
كرواتيا × سلوفينيا – 9 ونصف مساءً
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