شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء الهدنة.. دخول 1700 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت الجمعة 130 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الشاحنات دخلت إلى القطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع. مساعدات إغاثية وإنسانية وأوضح المصدر أنه جرى إدخال نحو 1700 شاحنة للقطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الأحد الماضي، من بينها 1608 شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية و92 شاحنة وقود وغاز الطهي.