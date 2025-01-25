شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 82ر140 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 25ر44424 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر17 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 24ر6101 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 38ر99 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 30ر19954 نقطة.