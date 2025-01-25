الاقتصاد

هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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  • هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع 2/3
  • هبوط داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع 3/3

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 82ر140 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 25ر44424 نقطة.

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وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر17 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 24ر6101 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 38ر99 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 30ر19954 نقطة.
الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع (أرشيفية)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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