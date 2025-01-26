شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ERG Developments تطلق مشروعها الجديد Linwood بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق رجل الأعمال محمد رزق، مؤسس شركة ERG Developments ، مشروع Linwood الفاخر، بالتجمع الخامس بلمسة من الرقي والابتكار من تصميم المهندس رائف فهمي.

يقع هذا الكمبوند في موقع استراتيجي على مساحة 27 فدان علي محور يوسف السباعى بشمال الرحاب ويقدم عدد محدود من الوحدات لضمان تجربة معيشية استثنائية محاطة بمنظر طبيعي خلاب، ويجمع بين الفلل والتاون هاوس ذات التصميم العصري والتقنيات الذكية.



يهدف Linwood ، من خلال تصميمه المعماري المعاصر وخدماته الشاملة، إلى أن يكون معيارًا جديدًا للكمبوندات السكنية في مصر، حيث يجمع بين الراحة والأناقة في موقع لا يُضاهى، ليقدم حلولًا سكنية ذكية وعصرية تلبي احتياجات العملاء الأكثر تطلبًا.



يتبع مشروع Linwood النجاح الذي حققه مشروع Eelaf، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الشقق السكنية المكونة من 1 الى 4 غرف ، مما يوسع نطاق المشاريع السكنية التي تقدمها شركة ERG Developments وزيادة تنوع وحداتها السكنية. كما يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الشركة في اختيار المواقع المميزة التي تلبي احتياجات العملاء.











