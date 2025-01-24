عاجل:تصريح هام للحكومة الشرعية (تعرف عليه )

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عدن - ياسمين التهامي - كد في الحكومة الشرعية أن العاصمة المؤقتة ، هي المقر الرسمي المفترض لمكاتب الأمم المتحدة والعاملين فيها، والحكومة الشرعية وحدها القادرة على توفير البيئة الملائمة للموظفين الأممين لمواصلة مهامهم الإنسانية والتنموية. وفي هذا السياق، تجدد الحكومة دعوتها للمسؤولين الأمميين، بما في ذلك مكتب المنسق العام للشؤون الإنسانية في اليمن، إلى نقل كافة مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لضمان استمرار هذه الجهات في أداء مهامها على أكمل وجه، بما يخدم جميع المواطنين في مختلف المحافظات، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.

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