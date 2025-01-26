شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مرور صنعاء يوجه بضبط تاجر حوّل مركبة باهظة الثمن إلى سيارة أجرة "صورة وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الارهابية، اليوم السبت، عن صدور قرار بضبط سيارة صالون لكزس تحمل لوحات أجرة بالرقم 1 - 1 يقودها المدعو "غمدان الهندوان" تاجر جنابي في خط مأرب.

وذكرت الإدارة في بيان صادر عنها أن "اللوحة المعدنية مزورة وليست صادرة منها أو من فرعها في أمانة العاصمة"، مشيرة إلى أن نتائج التحري الأولية تشير إلى تورط المدعو "بشير جياش" صاحب معرض عمران إكسبو في هذه القضية، مؤكدةً في الوقت نفسه أنه تم التعميم بضبط السيارة مع سائقها.

وأوضح البيان أنها تقوم حالياً باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مباحث ونيابة الأموال العامة لضبط المتورطين في القضية.

وأشار البيان إلى أنها ضبطت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة خلية متورطة في تلك الأعمال ولازالت تتابع بقية العصابة المتورطة بالتزوير أو بيع اللوحات المعدنية المميزة، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإحالتهم الى الجهات المختصة.