شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...وثائق سرية ملكية تنشر لأول مرة...جاسوس في القصر والملكة إليزابيث لم تعلم بأمره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت وثائق، رفعت عنها السرية في الآونة الأخيرة، أن الملكة إليزابيث الثانية لم يتم إطلاعها على تفاصيل الحياة المزدوجة لمستشارها الفني كجاسوس سوفييتي لأن مسؤولي القصر لم يرغبوا في إضافة المزيد إلى مخاوفها.

وتتعلق الملفات الخاصة بالمؤرخ الفني الملكي أنتوني بلانت، وهي جزء من مجموعة من الوثائق التي أصدرتها وكالة الاستخبارات "إم آي 5"، اليوم الثلاثاء، من خلال الأرشيف الوطني البريطاني. وتسلط الضوء على حلقة تجسس مرتبطة بـ"جامعة كامبريدج" في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث قام أعضاؤها بتسريب أسرار إلى الاتحاد السوفييتي من قلب جهاز الاستخبارات البريطاني.

وكان بلانت، الذي عمل في قصر باكنغهام كمُقيم للصور الملكية، محل شك لسنوات قبل أن يعترف في عام 1964 بأنه، كضابط رفيع في "إم آي 5" خلال الحرب العالمية الثانية، كان قد نقل معلومات سرية إلى وكالة الاستخبارات السوفييتية "كي جي بي".

وفي إحدى الوثائق التي تم الإفراج عنها حديثا، يلاحظ أحد ضباط "إم آي 5" أن بلانت قال إنه شعر بـ"راحة عميقة" بعد أن تخلى عن سرّه. وفي مقابل المعلومات التي قدمها، تم السماح له بالاحتفاظ بوظيفته وألقابه ومكانته الاجتماعية، ويبدو أن الملكة كانت على غير علم بهذا الموضوع.

وفي عام 1972، قال سكرتيرها الخاص، مارتن تشارترس، لرئيس جهاز "إم آي 5" مايكل هانلي، إن "الملكة لم تكن تعلم بذلك، ولم ير أي فائدة في إخبارها الآن، لأن ذلك سيزيد من مخاوفها ولن يكون هناك ما يمكن فعله حيال ذلك".

وقررت الحكومة إخبار الملكة في عام 1973 عندما كان بلانت مريضا، خشية حدوث ضجة إعلامية بعد وفاته، حيث سيتمكن الصحافيون من نشر القصص دون الخوف من دعاوى التشهير.

وتم الكشف عن بلانت علنا كجاسوس من قبل رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في مجلس العموم في نوفمبر 1979. وتم تجريد بلانت من لقب الفروسية علنا، لكنه لم يُحاكم أبدا، وتوفي في عام 1983 عن عمر يناهز 75 عاما.



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد...وثائق سرية ملكية تنشر لأول مرة...جاسوس في القصر والملكة إليزابيث لم تعلم بأمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.