شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لأبو علي الحاكم في جبهات القتال في مأرب ومصادر تتوقع انفجار الوضع خلال ساعات "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏ظهر قيادي تابع لجماعة الحوثي اليوم في محافظة مأرب

وظهر أبو علي الحاكم في صرواح بجانبه الشيخ محمد أحمد الزايدي مع حشد للقوات التابعة لهم واكدت مصادر في وقت سابق ان تحركات مليشيا الحوثي هذه الأيام تتصاعد في جبهات محافظة مأرب

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