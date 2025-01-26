شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...تفاصيل جديدة بشأن هذا الأمر الخطير بصنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن حملة الاعتقالات الجديدة التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين الإنسانيين.

واكدت المصادر ارتفاع عدد المعتقلين حتى مساء اليوم السبت إلى (22 معتقلا).

موضحاً ان حملة الاعتقالات التي بدأها الحوثيون منذ الخميس الماضي، لا تزال مستمرة، وتجري في ظروف وحشية.

مشيراً ان المعتقلين هم من العاملين في كلا من:

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

أحد برامج التنمية البريطانية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

