الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصية

قدّم مدرب أجنبي في أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين توصية لإدارة النادي بتمديد عقد لاعب مواطن في الفريق بعدما ظهر بمستوى مميز في الفترة الأخيرة، وبات أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

مهاجم

طالب مشجعون في فريق كلباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة النادي بدعم الفريق بلاعبين مميزين في مستوى اللاعب مهدي قائدي الذي وصفوه بـ«القوة الضاربة» في هجوم الفريق، وبأنه يشكل 80% من القوة الهجومية للفريق.

ضغوط

كشف رياضي مهتم بدوري الدرجة الأولى أن لاعبي فريق ينافس على الصعود لدوري المحترفين، كانوا على علم مسبق بقرار تغيير الجهاز الفني، ما وضعهم تحت ضغوط نفسية هائلة أثّرت في أدائهم في المباريات الأخيرة.

رحيل

أبلغت إدارة نادٍ محترف لاعبين أجانب في صفوف الفريق عزمها على إنهاء التعاقد معهم، وأنه لا حاجة لمشاركتهم في التدريبات اليومية تفادياً لتعرضهم للإصابة، ما قد يحمل النادي مسؤوليات جديدة.

إقالة

استغرب مدرب أقيل من تدريب فريق في دوري الدرجة الأولى، تصرّف الإدارة معه، إذ أكد أن قرار رحيله جاء بعد أيام قليلة من مفاوضات الإدارة معه بخصوص تمديد عقده لسنة إضافية، إلى جانب أن العلاقة بينهما كانت تتسم بالتوافق الكامل.

تحذير

حذّر مدرب نادٍ محترف لاعبي الفريق من خطورة تراجع حالتهم المعنوية بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في الدوري، مبيناً أن عليهم تجاوز آثار الهزيمة بسرعة لتفادي أي خسائر أخرى.

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