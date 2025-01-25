الامارات | «معاً إلى حتا» تجمع هواة ومحترفي التجديف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع فعالية «معاً إلى حتا» التي تنطلق بداية من الساعة 11:00 صباح اليوم هواة ومحترفي رياضات التجديف على قوارب كاياك وألواح واقف في تحدٍ رياضي جديد على مياه بحيرة سد حتا، بين جمال الطبيعة الخلابة وفي أجمل وجهات إمارة دبي السياحية. وأكد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، الانتهاء من كل التجهيزات لإنجاح الفعالية بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في حتا، من بينها «حتا كاياك» التي توفر الدعم اللوجستي في الحدث.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، إن الفعالية المرتقبة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي واهتمامه المستمر بالرياضات المجتمعية، كما أنها تعكس جهود القائمين على مجلس الإدارة من أجل إحداث التنوع في الأنشطة والفعاليات، بالخروج إلى أماكن جديدة وجميلة ومسطحات مائية مميزة، مثل سد حتا الذي يحتل مكانة خاصة في إماره دبي كإحدى الوجهات السياحية الرائعة.